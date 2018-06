Köln (dpa) - In Köln hat die Gläubigerversammlung der insolventen Teldafax-Gruppe begonnen. Der Insolvenzverwalter will den Gläubigern des pleitegegangenen Billigstromanbieters Rede und Antwort stehen. Insgesamt bangen rund 700 000 Kapitalgeber um ihr Geld. Die meisten von ihnen sind ehemalige Kunden des Energiedienstleisters aus Troisdorf bei Bonn. Trotz der ungewöhnlich hohen Zahl von Gläubigern blieb der erwartete Andrang ert einmal aus. Zu Beginn waren nur etwa 100 erschienen. Das angemietete Staatenhaus am Rheinpark bietet gut 10 000 Menschen Platz.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.