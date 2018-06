Köln (dpa) - In Köln hat die Gläubigerversammlung der insolventen Teldafax-Gruppe begonnen. Der Insolvenzverwalter will den Gläubigern des pleitegegangenen Billigstromanbieters Rede und Antwort stehen. Insgesamt bangen rund 700 000 Kapitalgeber um ihr Geld.

Die meisten von ihnen sind ehemalige Kunden des Energiedienstleisters aus Troisdorf bei Bonn. Trotz der ungewöhnlich hohen Zahl von Gläubigern blieb der erwartete Andrang zunächst aber aus. Zu Beginn waren nur etwa 100 erschienen. Das angemietete Staatenhaus am Rheinpark bietet gut 10 000 Menschen Platz.

Die Gläubiger wollen vom vorläufigen Insolvenzverwalter Biner Bähr wissen, wie genau Teldafax in die Zahlungsunfähigkeit schlitterte. Das Unternehmen war vor allem durch sein Vorkasse-Modell in Schwierigkeiten geraten. So wurden Strom und Gas über weite Strecken zu einem niedrigeren Preis an Endkunden verkauft als sie im Einkauf gekostet hatten. Teldafax hatte im Juni Zahlungsunfähigkeit angemeldet.

Informationen für Kunden und Gläubiger