Rom (dpa) - Die anhaltenden politischen Turbulenzen in Italien und Griechenland strapazieren die Nerven der Euro-Partner und Märkte. In Rom droht dem italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi das politische Aus. Bei einer Etat-Abstimmung verlor der umstrittene Regierungschef im Parlament die absolute Mehrheit. In Athen ist das Gerangel der Parteien um eine nationale Übergangsregierung noch nicht vorbei. Als aussichtsreichster Kandidat für den Posten des Regierungschefs gilt Ex-EZB-Vizepräsident Lucas Papademos.

