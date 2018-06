Brüssel/Athen (dpa) - Eine neue Übergangsregierung in Griechenland reicht Europa als Sicherheit nicht aus. Um die dringend benötigte Kreditauszahlung von acht Milliarden Euro zu erhalten, sollen fünf Spitzen aus Politik und Notenbank die Einhaltung harter europäischer Sparvorgaben garantieren.

Das machte der scheidende griechische Ministerpräsident Giorgos Papandreou am Dienstag in Athen deutlich.

In Brüssel stellte der Chef der Euro-Finanzminister, Jean-Claude Juncker, das Hilfsgeld bis Ende November in Aussicht. Zugleich kritisierte der luxemburgische Premier die späte Regierungsbildung: «Das hätte man schon Monate früher tun müssen.»

Bei ihrem Krisengipfel im Oktober hatten die Euro-Staaten einen Schuldenschnitt für Athen und ein weiteres Hilfsprogramm von 100 Milliarden Euro vereinbart. Griechenland muss dafür neue Sparmaßnahmen einleiten und ein Gesetz für die Umsetzung des Schuldenschnitts auf den Weg bringen. Dieser «Haircut» geht zulasten von Privatgläubigern wie Banken und Versicherungen. Die acht Milliarden Euro stammen aus dem 2010 beschlossenen ersten Hilfspaket für Athen von 110 Milliarden Euro.

Die obersten Kassenhüter der Eurozone debattierten über Wege, den Krisenfonds für klamme Eurostaaten (EFSF) schlagkräftiger zu machen. Damit wappnen sich die Europäer für den Fall, dass Italien oder Spanien an den Finanztropf müssen. Internationale Partner wie die USA dringen darauf, dass sich Europa ausreichend gegen die Schockwellen der Schuldenkrise schützt.

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble sagte, wichtiger als die Größe des Schutzwalls sei, dass Griechenland, Italien und andere Länder ihre Sparvorgaben einhielten. «Das Problem in Italien sind nicht die realen Zahlen. Die Wirtschaftsdaten sind nicht so schlecht. Das Problem Italiens ist ein Mangel an Vertrauen an den Finanzmärkten.»

Innerhalb von drei Wochen sollen die Einzelheiten feststehen, wie die Ausleihkapazität des EFSF mit Hilfe von Kredithebeln von 440 Milliarden auf eine Billion Euro wachsen kann. Bereits im Dezember sollen die Werkzeuge dann einsatzbereit sein. Der Fonds kann dann notfalls auch Anleihen bedrängter Staaten kaufen.