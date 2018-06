Athen (dpa) - In Griechenland verhandeln die Parteien weiter über die Bildung einer neuen Regierung. Noch will niemand offiziell bestätigen, dass Lucas Papademos an der Spitze stehen wird, auch wenn dies zuvor gesagt wurde. Sicher ist nur: Die Verwirrung geht weiter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.