Brüssel (dpa) - Die EU-Finanzminister müssen bei ihrem Treffen in Brüssel auf ihren Kollegen aus Italien verzichten. Giulio Tremonti ist zu dem Termin nicht erschienen und stattdessen nach Rom zurückgekehrt. Das sagten Diplomaten am Rande der Konferenz. Tremonti hatte in der vergangenen Nacht noch an den Beratungen der Euro-Finanzchefs teilgenommen. Italiens Ministerpräsident Silvio Berlusconi muss sich am Nachmittag einer Abstimmung im Parlament stellen, die für ihn die letzte in seinem Amt sein könnte.

