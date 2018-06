Brüssel (dpa) - Schwerer Rückschlag für Deutschland und Frankreich: Wichtige europäische Partner blockieren die von Berlin und Paris eingeforderte Steuer auf Finanztransaktionen.

Noch nicht einmal alle Euroländer sind vorbehaltlos für die neue Abgabe, die von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Staatspräsident Nicolas Sarkozy auch auf weltweiter Ebene vehement verfochten wird. Das wurde am Dienstag in Brüssel bei Beratungen der EU-Finanzminister deutlich.

Großbritanniens Ressortchef George Osborne fragte ironisch, ob die Steuer-Debatte wirklich der «beste Zeitvertreib ist». Er fügte hinzu: «Wir müssen über das reden, was Europa weiterbringt und nicht, was Arbeitsplätze vernichtet und ein Geschäft vertreibt.» Den Briten geht es vor allem darum, den wichtigen Finanzplatz London zu schützen. Der steuert einen großen Teil der Wirtschaftskraft des Landes bei.

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble rief dagegen die Kollegen dazu auf, mit gutem Beispiel voranzugehen. «Wir werden noch 20 Jahre diskutieren, wenn wir darauf warten, bis es die letzte Insel irgendwo eingeführt hat», sagte der CDU-Politiker zu Forderungen nach einem weltweiten Start. «Natürlich ist eine globale Lösung die beste. Aber wir werden das nur zustande bringen, wenn man vorangeht. Ich finde, wir in Europa sollten vorangehen.»

Im Verlauf der Debatte wurde klar, dass die neue Abgabe allenfalls in den 17 Euroländern eingeführt werden könnte. Unter ihnen gibt es aber auch Zweifler und Unentschlossene, dazu gehören Luxemburg oder die Niederlande. Italiens skeptischer EU-Botschafter Ferdinando Nelli Feroci sagte: «Das ist sehr heikel, das spaltet uns.» Der Diplomat vertrat Ressortchef Giulio Tremonti, der wegen der Regierungskrise nach Rom zurückkehrte.

Die EU-Kommission hatte im September vorgeschlagen, von Anfang 2014 an die Steuer zu erheben. Sie soll 57 Milliarden Euro pro Jahr einbringen.

Weltweit ist die Abgabe umstritten. US-Präsident Barack Obama signalisierte aber in der vergangenen Woche beim G20-Gipfel in Cannes, dass er einer Beteiligung des Finanzsektors an den Kosten der Krise aufgeschlossen gegenübersteht. Das glaubt Osborne allerdings nicht: «Die Idee, dass die USA, Chinesen oder Singapur sich auch nur Gedanken machen, ist ein Hirngespinst, das ist reine Fantasie.»