Wiesbaden/Berlin (dpa) - Jetzt ist es amtlich: Im Westen der Republik geht der Ausbau der Betreuungsplätze für Kleinkinder viel zu langsam voran. Die Statistik nährt Zweifel, ob das große Ziel noch zu schaffen ist: bis 2013 jedem dritten Kleinkind einen Platz anzubieten.

Im Westen Deutschlands fehlen noch 230 000 der bis 2013 zugesagten Betreuungsplätze für Kleinkinder. Derzeit können sich Krippen oder Tagesmütter in den alten Ländern nur um jedes fünfte Kind unter drei Jahren (20,0 Prozent) kümmern, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Die von Bund, Ländern und Kommunen für 2013 vereinbarte Quote von rund 35 Prozent liegt in weiter Ferne. Anders im Osten: Die neuen Bundesländer und Berlin schaffen die Quote längst. Spitzenreiter Sachsen-Anhalt kommt sogar auf 56 Prozent.

Hunderttausende neue Kita-Plätze hat die Politik versprochen, Familie und Beruf sollen besser vereinbar sein. Vom Kindergartenjahr 2013/14 an gilt für Mädchen und Jungen ab dem ersten Geburtstag ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. Doch der Ausbau der Kinderbetreuung in Deutschland kommt nicht wie geplant voran. Deshalb fordern Kommunal- und andere Verbände eine Überprüfung der Pläne und neue Kraftanstrengungen. «Es darf nicht dazu kommen, dass die Städte mit Klagen und Schadensersatzforderungen überzogen werden, falls der Rechtsanspruch am 1. August 2013 nicht erfüllt werden kann», warnte Städtetagspräsident Christian Ude (SPD).

Bundesweit gerechnet besucht derzeit gut jedes vierte Kind (25,4 Prozent) unter drei Jahren eine Krippe, Kita, Krabbelstube oder Tageseltern. Das waren 517 000 Mädchen und Jungen und damit 45 000 mehr als vor einem Jahr. Der Anstieg fiel 2011 geringer aus als im Vorjahr, als das Plus bei 55 000 Plätzen lag.

Städte- und Gemeindebund sowie die SPD-Bundestagsfraktion forderten einen neuen «Krippengipfel». Verbands-Hauptgeschäftsführer Stephan Articus nannte fehlende finanzielle Unterstützung durch die Länder als ein Hindernis beim Kita-Ausbau. Fehlende Grundstücke für Neubauten sowie ein Mangel an Erzieherinnen und Tagesmüttern seien weitere Gründe.

Bund, Länder und Kommunen hatten den Ausbau der Kinderkrippen 2007 vereinbart. Der Bund versprach den Ländern damals, dafür bis 2013 insgesamt vier Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen. Schon am Montag war bekanntgeworden, dass die angestrebte Betreuungsquote von 35 Prozent - das wären bundesweit 750 000 Plätze - im Westen bis 2013 voraussichtlich nicht mehr zu erreichen ist. Bundesfamilienministerin Kristina Schröder (CDU) hatte den Ländern mangelndes Engagement beim Ausbau der Kleinkinderbetreuung vorgeworfen.

Besonders niedrig ist die Betreuungsquote den Statistikern zufolge mit knapp 16 Prozent in Nordrhein-Westfalen sowie mit gut 19 Prozent in Niedersachsen und Bremen. In Sachsen-Anhalt (56 Prozent), Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg (je 51 Prozent) geht die Mehrheit der Kleinkinder in die Krippe. In den neuen Ländern ist die Betreuungsquote insgesamt mit 49,0 Prozent mehr als doppelt so hoch wie in den alten (20,0 Prozent). Berlin erreicht fast 42 Prozent.