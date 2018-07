Wiesbaden (dpa) - Für Kleinkinder in Deutschland fehlen bis 2013 noch mehr als 230 000 Betreuungsplätze. Der Nachholbedarf trifft ausschließlich die alten Bundesländer. Die Betreuungsquote für unter Dreijährige lag im Westen im März dieses Jahres bei 20,0 Prozent und damit 15 Prozentpunkte unter dem von Bund, Ländern und Kommunen anvisierten Ziel für 2013. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, beträgt die Quote in den neuen Ländern dagegen schon 49,0 Prozent - und ist damit höher als das Ziel.

