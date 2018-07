Frankfurt/Main (dpa) - Der frühere FIFA-Referee Bernd Heynemann hat gefordert, die Fußball-Schiedsrichter, gegen die wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ermittelt wird, international aus dem Verkehr zu ziehen.

«Als der in die Steueraffäre und die Affäre Amerell verwickelte Schiedsrichter Michael Kempter 2009 wegen Steuerhinterziehung zu einer Geldstrafe verurteilt wurde, hat der DFB gesagt, dass Kempter kein internationaler Schiedsrichter geworden wäre, wenn man Kenntnis von der Straftat gehabt hätte», sagte der Magdeburger in einem Interview dem Nachrichtenportal news.de.

Das hieße im Umkehrschluss, «dass die internationalen Schiedsrichter, gegen die aktuell ermittelt wird, international nicht mehr pfeifen dürften». Der frühere Bundesliga- und FIFA-Unparteiische Kempter, der in einen langwierigen Rechtsstreit mit dem früheren DFB-Schiedsrichter-Sprecher Amerell verwickelt ist, ist 2009 wegen Steuerhinterziehung zu einer Geldstrafe in Höhe von 23 750 Euro verurteilt worden. Derzeit laufen Ermittlungen gegen 70 Schiedsrichter wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung, darunter sind auch Erstliga-Referees des Deutschen Fußball-Bundes, die in der Europa League und in der Champions League pfeifen.

Heynemann kritisierte, dass Schiedsrichter auf und abseits des Platzes keine Vorbilder und Führungspersönlichkeiten mehr seien. «Regelhüter sollten moralische Vorbilder sein. Als staatlich anerkannter Steuerhinterzieher kann man nicht zu einer Weltmeisterschaft fahren.» Der 57-Jährige war früher als Schiedsrichter-Beobachter im DFB tätig, wurde aber in der neuen Ära der unter Herbert Fandel nicht mehr berücksichtigt.