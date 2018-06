Hamburg (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw muss nach dem Ausfall der Offensivspieler Miroslav Klose und Marco Reus seine Pläne für die letzten zwei Fußball-Länderspiele des Jahres neu überdenken.

«Wir müssen uns erst einen genauen Stand verschaffen, dann sehen wir weiter», erklärte Löws Assistent Hansi Flick beim Treffpunkt der deutschen Nationalmannschaft in Hamburg zur neuen personellen Ausgangslage.

Der verletzte Klose (Sehnenentzündung im linken Knie) und der an einer fiebrigen Magen- und Darmgrippe erkrankte Gladbacher Reus konnten zunächst nicht ins Teamhotel anreisen und fallen für das erste Testspiel in Kiew gegen die Ukraine definitiv aus. Eventuell muss Löw aber auch in der zweiten Partie in Hamburg gegen die Niederlande auf das Duo verzichten. «Wir müssen bei Marco Reus die Besserung abwarten. Dann werden wir neu entscheiden», sagte Flick.

Noch ist allerdings geplant, dass Klose und Reus am Samstag für die zweite Partie anreisen. Der Kader für die Begegnung beim EM-Gastgeber Ukraine umfasst derzeit noch 21 Akteure. Gegen die Niederlande kommt Bayern-Torwart Manuel Neuer dazu. In der Ukraine soll Ron-Robert Zieler von Hannover 96 sein Länderspieldebüt feiern.