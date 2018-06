Inhalt Seite 1 — Angst vor israelischem Angriff auf Iran wächst Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin/Paris/Tel Aviv (dpa) - Israel wägt offensichtlich das Pro und Contra eines Militärschlags gegen iranische Atomanlagen ab. Die Sorge vor einem Krieg greift um sich - in Berlin, Paris, Moskau. Noch ist die Diplomatie gefragt.

Russlands Präsident Dmitri Medwedew warf Israel am Dienstag «gefährliche Rhetorik» vor, die zu einem bewaffneten Konflikt im Nahen Osten führen könne. Auch Außenminister Guido Westerwelle und sein französischer Kollege Alain Juppé warnten vor einem Angriff. Israels Verteidigungsminister Ehud Barak bemühte sich, Sorgen vor einem unmittelbar bevorstehenden Krieg mit dem Iran zu zerstreuen.

Die Internationale Atomenergie-Behörde IAEA, deren Bericht noch diese Woche vorgelegt werden soll, hat Zeitungsberichten zufolge zahlreiche Belege für eine systematische Entwicklung von Atomwaffen im Iran. In Israel wird seit Tagen intensiv über die Möglichkeit diskutiert, den möglichen Atomwaffenbau im Iran mit einem Militärschlag zu verhindern.

«Ein Krieg ist kein Picknick, und wir wollen keinen Krieg», sagte Barak dem israelischen Rundfunk. «Israel hat sich noch nicht für einen militärischen Einsatz entschieden. Medienberichte über mögliche israelische Angriffspläne auf die Atomanlagen im Iran bezeichnete er als «Panikmache».

Medwedew sagte bei seinem Deutschland-Besuch in Berlin, Israel baue derzeit eine «Drohkulisse» auf. «Die Drohung mit einem Militärschlag kann in einen großen Krieg führen.» Es komme jetzt darauf an, die Lage zu beruhigen, «Luft zu holen und Gespräche zu führen», sagte der russische Präsident. Moskau habe den Iran immer wieder aufgefordert, den ausschließlich friedlichen Charakter seines Atomprogramms zu belegen. «Leider gibt es noch keine Bewegung in diese Richtung», sagte Medwedew.

Westerwelle sagte im ARD-«Morgenmagazin»: «Für den Fall, dass sich die Dinge weiter zuspitzen sollten, dass der Bericht wiedergibt, dass der Iran erneut an diesen Programmen arbeitet, werden wir in Europa auch eine nächste Sanktionsrunde vorbereiten.» Sollten Russland und China bei neuen Sanktionen nicht mitziehen, schließt Westerwelle auch einen möglichen Alleingang der Europäer nicht aus.

Zugleich warnte Westerwelle davor, «militärische Optionen in den Raum zu stellen». Solche Debatten würden die iranische Führung eher stärken als schwächen, sagte er dem «Hamburger Abendblatt» (Dienstag). Frankreichs Außenminister Juppé sagte er: «Man muss alles tun um zu vermeiden, was irreparabel wäre: eine militärische Intervention.»