Berlin (dpa) - Russlands Präsident Dmitri Medwedew hat einen eintägigen Besuch in Deutschland begonnen. Bundespräsident Christian Wulff begrüßte den Gast aus Moskau mit militärischen Ehren vor seinem Amtssitz, dem Schloss Bellevue in Berlin. Höhepunkt des Besuchs ist die Eröffnung der 1224 Kilometer langen Ostseepipeline Nord Stream zusammen mit Kanzlerin Angela Merkel in Lubmin. Russland hofft angesichts des Atomausstiegs der Bundesrepublik darauf, künftig noch mehr Gas nach Deutschland zu verkaufen.

