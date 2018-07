Stuttgart (dpa) - Baden-Württembergs Innenminister Reinhold Gall hält den Mord an einer Polizistin in Heilbronn noch nicht für aufgeklärt. So weit sei man noch nicht, sagte Gall. Damit wies er Äußerungen von Generalstaatsanwalt Klaus Pflieger zurück. Dieser geht davon aus, dass die beiden toten mutmaßlichen Bankräuber zur Tätergruppe gehören. Gall sagte, er freue sich, dass es eine Spur gibt, die erfolgversprechend sei. Die beiden verdächtigen Bankräuber hatten sich nach einem Überfall in Eisenach selbst getötet.

