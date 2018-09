Augsburg (dpa) - Nach der überraschenden Wende im Heilbronner Polizistenmord von 2007 prüft die Polizei, ob es einen Zusammenhang zu dem jüngsten Mord an einem Beamten in Augsburg gibt.

«Das ist eine Spur von vielen, die derzeit geprüft und bewertet wird», sagte ein Polizeisprecher und bestätigte damit einen Online-Bericht der «Augsburger Allgemeinen». Man stehe mit den Kollegen in Thüringen in Kontakt. «Für Details ist es aber noch zu früh», sagte der Sprecher.

Am Freitag hatten sich nach einem Überfall in der thüringischen Stadt Eisenach zwei Bankräuber erschossen. Bei den Toten fanden die Ermittler die Dienstwaffen der in Heilbronn getöteten Polizistin und ihres damals schwer verletzten Kollegen. Bislang seien zwischen den beiden Fällen jedoch keine «Schnittstellen» erkennbar.

Der 41 Jahre alte Hauptkommissar in Augsburg war am 28. Oktober nach einer Routinekontrolle und anschließenden Verfolgungsjagd erschossen worden. Eine Kollegin wurde durch einen Streifschuss verletzt. Seitdem fahndet die Polizei fieberhaft nach den Tätern. Die Belohnung, die für Hinweise zur Ergreifung der Täter ausgesetzt ist, wurde am Montag auf 55 000 Euro erhöht. Seit Dienstag sucht die Polizei auch mit einem Fahndungsplakat nach Hinweisen. Darauf ist neben einem Motorrad und einer schwarzen Tasche ein Motorradhelm zu sehen.