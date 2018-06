Jena (dpa) - Die im Zusammenhang mit dem Polizistenmord von Heilbronn gesuchte 36-jährige Frau hat sich der Polizei in Thüringen gestellt. Sie sei festgenommen worden und werde nun nach Zwickau gebracht, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Meiningen der Nachrichtenagentur dpa.

Dem Radiosender Antenne Thüringen zufolge hatte sich die Frau mit ihrem Anwalt bei der Polizei in Jena gemeldet. Die 36-Jährige, die mehrere Decknamen hat, soll mit zwei mutmaßlichen Bankräubern zusammengewohnt haben, die sich nach einem Überfall am Freitag in Eisenach erschossen hatten. Bei den Männern war auch die Dienstwaffe der 2007 in Heilbronn ermordeten Polizistin gefunden worden.