Erfurt (dpa) - Nach der neuen Spur im Mordfall an einer Polizistin aus Thüringen wollen die Fahnder die Aufklärung des mysteriösen Falls voranbringen. Die Ermittler entdeckten nach einem Banküberfall in Eisenach zwei Polizeidienstwaffen in einem ausgebrannten Wohnwagen. Diese Waffen gehören einer 2007 in Heilbronn erschossenen Polizistin aus Thüringen und ihrem damals schwer verletzten Kollegen. Fahnder aus Baden-Württemberg reisten nach Gotha, um mit den Kollegen die Ermittlungen im Polizisten-Mord fortzusetzen und Spuren auszuwerten.

