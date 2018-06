Valencia (SID) - Motorrad-Weltmeister Stefan Bradl hat in Valencia die MotoGP-Maschine vom LCR-Team über 62 Runden getestet. Im Vergleich mit erfahrenen Piloten aus der Königsklasse fuhr der neue Moto2-Champion mit seiner Honda in 1:34,330 Minuten die neuntbeste Zeit, allerdings gingen zahlreiche Fahrer mit MotoGP-Maschinen der neuesten Generation auf die Strecke. Im kommenden Jahr kommen in der Königsklasse 1000ccm-Motorräder zum Einsatz.

Schneller als Bradl waren am Dienstag ausschließlich Fahrer, die in der abgelaufenen Saison in der MotoGP gestartet waren. Mehr Runden als der Zahlinger absolvierte lediglich der Amerikaner Ben Spies (73).

Bradl wollte in der neuen Saison in der MotoGP starten, der Aufstieg aus der Moto2 war aber geplatzt. Nach derzeitigem Stand wird der Zahlinger auch im nächsten Jahr für das Kiefer-Team in der zweithöchsten Klasse starten und seinen Titel verteidigen.