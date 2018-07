Los Angeles (dpa) - Sängerin Shakira, Kolumbiens Stern am Musikhimmel, hat jetzt einen eigenen Stern im Herzen von Hollywood. Der Popstar feierte auf dem Hollywood Walk of Fame mit Hunderten Fans die Enthüllung der Plakette. Nach Angaben der Veranstalter wurde der 34-Jährigen der 2354. Stern auf dem berühmten Pflaster zuteil. Sie kann sich damit rühmen, als erste Kolumbianerin in der Bürgersteiggalerie der Größen des Showgeschäfts mitzumischen. Shakira war vor zehn Jahren mit ihrem Hit «Whenever, Wherever» bekanntgeworden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.