Insolvenzverwalter: Teldafax durch Kundenmaximierung in die Pleite

Köln (dpa) - Der Billigstromanbieter Teldafax ist nach Angaben des Insolvenzverwalters durch die alleinige Ausrichtung des Geschäfts auf Kundengewinnung in die Pleite geschlittert. «Es kam nicht darauf an, ob man Gewinn oder Verlust macht, sondern es ging darum, möglichst viele Kunden zu gewinnen», sagte der Insolvenzverwalter Biner Bähr am Dienstag auf der Gläubigerversammlung in Köln. Hierdurch habe sich das Unternehmen für potenzielle Investoren interessant machen wollen. Vor rund 100 Gläubigern in Köln sprach Bähr von «chaotischen Verhältnissen», die er bei Teldafax vorgefunden habe, nachdem er Mitte 2011 vom Amtsgericht Bonn zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt worden war. Teldafax sei hoch defizitär gewesen, eine Fortführung sei nicht möglich gewesen.

BMW, Audi und Daimler legen weiter zu

München (dpa) - BMW, Audi und Daimler sind erfolgreich ins letzte Jahresviertel gestartet und bleiben auf Rekordkurs. Der Münchner Nobelmarkenhersteller verkaufte im Oktober 139 276 Autos der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce. Wie BMW am Dienstag berichtete, sind es 8,3 Prozent mehr als vor einem Jahr und so viele wie in noch keinem Oktober zuvor. Auch der bayerische Rivale Audi verkaufte im Oktober deutlich mehr Autos. Weltweit setzte die Volkswagen-Tochter dank der weiter wachsenden Nachfrage in China oder den USA 108 500 Fahrzeuge ab und verbuchte damit ein Plus von knapp 24 Prozent. Daimler steuert ebenfalls auf einen Verkaufsrekord zu. Im Oktober verkauften die Stuttgarter knapp 111 683 Wagen der Marken Mercedes-Benz, Smart, AMG und Maybach, drei Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Nord-Stream-Pipeline eröffnet

Lubmin (dpa) - Gas aus Sibirien fließt jetzt erstmals direkt von Russland nach Westeuropa. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Präsident Dmitri Medwedew eröffneten am Dienstag in Lubmin (Mecklenburg-Vorpommern) die Mega-Pipeline Nord Stream, das größte Infrastrukturprojekt Europas. Bei dem Festakt, an dem auch EU-Energiekommissar Günther Oettinger sowie Vertreter des russisch-deutschen Nord-Stream-Konsortiums teilnahmen, wurde das Ventil für den ersten Strang der 1224 Kilometer langen und 7,4 Milliarden teuren Pipeline aufgedreht. Die Leitung soll im Endausbau eine Kapazität von jährlich 55 Milliarden Kubikmeter Gas haben. Damit können rechnerisch 26 Millionen Haushalte versorgt werden.

Neue Finanzsteuer spaltet Europa