Inhalt Seite 1 — Analyse: Berlusconi ist am Ende Seite 2 Auf einer Seite lesen

Rom (dpa) - Sein Rechenschaftsbericht ging noch durchs Parlament, aber Silvio Berlusconi hat dabei die alles entscheidende Niederlage kassiert - und die Konsequenzen daraus gezogen.

Der so umstrittene italienische Regierungschef war im Parlament vorgeführt worden von einer Morgenluft witternden linken Opposition und Abtrünnigen aus den eigenen Reihen: Das Votum in Rom offenbarte seine Schwäche. Von der absoluten Mehrheit weit entfernt, sah Berlusconi so die letzten Felle im Tiber davonschwimmen. Er tritt ab.

Damit geht eine einzigartige politische Karriere in Italien zu Ende - seit 17 Jahren prägte der umstrittene «Cavaliere» die Politik seines Landes. Er scheiterte an sich selbst und an dem Misstrauen der Finanzmärkte ihm gegenüber.

Dabei wollte er doch «vorwärts» gehen, wollte auch keine «nicht gewählte» Übergangsregierung in Rom an seiner Stelle. Das war die Botschaft an die Seinen, mit der Silvio Berlusconi am Dienstag in die letzte Schlacht um sein politisches Überleben gegangen war. Denn dort hatten seine Gegner, die nicht abstimmten, plötzlich rein numerisch die absolute Mehrheit. Kann man so regieren, gerade in Krisenzeiten? Nein, das muss ihm auch Staatspräsident Giorgio Napolitano am Abend deutlich gemacht haben, als Berlusconi wortlos in dessen Palast trat.

Eine «Routineangelegenheit» ist so zur Falltür für den 75-jährigen Medienzar und Milliardär aus Mailand geworden. Denn der Rechenschaftsbericht 2010, der seiner Mitte-Rechts-Regierung bereits einmal, Mitte Oktober, eine schallende Ohrfeige im Parlament eingebracht hatte, ist normalerweise für Regierende eine Formalie. Vor dem Hintergrund der verschärften Krise um Berlusconi wuchs sich der zweimal abgestimmte Regierungsbericht jedoch zur Feuerprobe aus.

Zuletzt haben sie alle «Katz und Maus» mit ihm gespielt, dem einst erfolgsverwöhnten und gewieften Taktiker aus Italiens Norden. Die Finanzmärkte reagierten millimetergenau auf Gerüchte und Spekulation über einen Rücktritt des «Cavaliere» - wurde Berlusconi doch von Politikern, Analysten und Medien als entscheidender Grund für ein Glaubwürdigkeitsproblem Italiens genannt. Auf dem G20-Gipfel in Cannes unlängst gedemütigt, als die Staats- und Regierungschefs der anderen Industrieländer auch den Internationalen Währungsfonds (IWF) als finanzpolitischen Wachhund für Italien benannten, vertiefte sich seine Krise nur noch weiter. Bis kein Ausweg mehr in Sicht war.

Er wisse nicht, was tun, berichteten seine Mitarbeiter. Auch Juniorpartner Umberto Bossi von der rechtspopulistischen Lega Nord war von ihm abgerückt. Nach Berlusconis einstündigem Treffen mit dem besorgten Staatschef war es dann klar: Das Stabilitätsgesetz mit zugesagten neuen Maßnahmen gegen einen weiteren Abwärtstrend des angeschlagenen Landes soll noch auf den Weg kommen, dann wird Napolitano nach einer Lösung des italienischen Knotens suchen. Das könnten Neuwahlen sein oder auch eine Übergangsregierung, mit Wirtschaftsfachleuten etwa und einer breiteren Parteienbasis.