Rom (dpa) - Der italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi hat eingeräumt, dass seine Regierung am Ende ist und zurücktreten muss. Die Regierung habe nicht mehr die Mehrheit, die sie zu haben glaubte, sagte der gescheiterte Regierungschef dem italienischen Fernsehen. Er müsse also diese Situation realistisch zur Kenntnis nehmen und sich um die Lage Italiens kümmern und um das, was auf den Finanzmärkten geschehe. Von der Opposition werde er fordern, dass sie den dringenden Reformmaßnahmen zustimmt, die er vor seinem Rücktritt noch durch das Parlament bringen will.

