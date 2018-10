Köln (SID) - Interims-Bundestrainer Stewart Bernard hat für die Vorbereitung auf die erste Olympia-Qualifikation im französischen Tourcoing (23. bis 27. November) Simon Tischer zurück in den erweiterten Kader geholt. Der Zuspieler vom russischen Klub Krasnodar war von Ex-Coach Raúl Lozano nicht berücksichtigt worden.

Insgesamt hat Bernard 16 Spieler in Kienbaum versammelt, um sich auf das wichtige Turnier in Frankreich vorzubereiten. Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) muss Turniersieger werden, um das Ticket für das europäische Olympia-Qualifikationsturnier in Sofia (8. bis 13. Mai 2012) zu lösen.

Der DVV hatte am Samstag wegen unüberbrückbarer Differenzen zwischen Mannschaft und Trainer überraschend die Reißleine gezogen und sich von Raúl Lozano getrennt. Junioren-Coach Bernard betreut das Team in der ersten Qualifikationsphase, anschließend soll eine dauerhafte Nachfolgelösung gefunden werden.

In der Gruppenphase des Turniers treffen die Deutschen am 24. November auf Gastgeber Frankreich (19.00 Uhr) und am 25. November auf Griechenland (15.00). Die beiden Erstplatzierten der Gruppe ziehen ins Halbfinale ein, in dem Tschechien, Belgien oder Lettland wartet.