Sprockhövel (dpa) - In der nordwestdeutschen Stahlindustrie gibt es am Mittwoch und Donnerstag erste Warnstreiks. Das hat die Tarifkommission der IG Metall beschlossen. Die Gewerkschaft fordert für die rund 75 000 Beschäftigten der Eisen- und Stahlindustrie in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen sieben Prozent mehr Geld, die unbefristete Übernahme der Auszubildenden und Verbesserungen bei der Altersteilzeit. Die Arbeitgeber hatten in den ersten beiden Verhandlungsrunden noch kein Angebot vorgelegt.

