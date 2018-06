Köln (SID) - Biathlon-Bundestrainer Mark Kirchner hat drei Wochen vor dem Weltcup-Start in Östersund/Schweden (30. November bis 4. Dezember) drei der sechs Startplätze in der deutschen Mannschaft an den dreifachen Turin-Olympiasieger Michael Greis (Nesselwang), Sprintweltmeister Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) und Andreas Birnbacher (Schleching) vergeben. Das bestätigte der 41-jährige im Gespräch mit der Thüringer Allgemeinen.

Um die restlichen drei Plätze im Team kämpfen Christoph Stephan (Oberhof), Daniel Böhm (Buntenbock), Erik Lesser, Daniel Graf (beide Frankenhain) sowie die Youngster Simon Schempp (Uhingen) und Florian Graf (Eppenschlag). "Es wird Härtefälle geben. Die Truppe präsentiert sich stark und ausgeglichen", sagte Kirchner.

Höhepunkt der anstehenden Saison ist die Heim-WM in Ruhpolding (29. Februar bis 11. März 2012).