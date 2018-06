Dresden (SID) - Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden muss voraussichtlich drei Monate auf Torhüter Dennis Eilhoff verzichten. Der 29-Jährige wird am Donnerstag am linken Mittelfinger operiert. Eilhoff hatte sich bereits am 24. Juli im Heimspiel gegen Hansa Rostock verletzt, erst im Oktober war eine Kapselverletzung diagnostiziert worden.

Handlungsbedarf besteht bei Dynamo mit Wolfgang Hesl als aktueller Nummer eins und Benjamin Kirsten, Sohn von Ex-Nationalspieler Ulf Kirsten, derzeit nicht.