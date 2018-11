Nürnberg (SID) - Trainer Felix Magath vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg hat seine geplante Einkaufstour anscheinend im Einzugsgebiet des Ligakonkurrenten 1. FC Nürnberg begonnen. Nach Berichten Nürnberger Zeitungen traf sich Magath am Dienstag in der Nürnberger Innenstadt mit dem Berater von Abwehrspieler Philipp Wollscheid. Interesse an dem 21 Jahre alten Innenverteidiger sollen auch der deutsche Meister Borussia Dortmund sowie Bayer Leverkusen haben. Außerdem hat Magath nach Informationen der Wolfsburger Nachrichten auch Club-Außenverteidiger und US-Nationalspieler Timothy Chandler auf seiner Liste möglicher Einkäufe.