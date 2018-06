Berlin (dpa) - Die Wirtschaftsweisen haben für eine glaubhafte Sanierung der Staatsfinanzen in der Euro-Zone einen gemeinsamen «Schuldentilgungspakt» vorgeschlagen. Zusammen mit verbindlichen nationalen Schuldenbremsen könnte so ein überzeugender Abbau der Staatsverschuldung unter die maximal erlaubte Grenze von 60 Prozent der Wirtschaftsleistung erreicht werden, heißt es in dem in Berlin vorgelegten Jahresgutachten der Experten. Nach dem Modell sollen Schulden, die die 60-Prozent-Grenze übersteigen, in einen Tilgungsfonds mit gemeinschaftlicher Haftung ausgelagert werden.

