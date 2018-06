Paris (SID) - Florian Mayer und Philipp Kohlschreiber sind beim Masters-Turnier in Paris bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. Der Bayreuther Mayer musste sich dem Amerikaner Mardy Fish mit 1:6, 2:6 geschlagen geben. Der Weltranglisten-22. unterlag der Nummer sieben der Setzliste nach nur 56 Minuten.

Ebenfalls glatt in zwei Sätzen zog Kohlschreiber in der französischen Hauptstadt den Kürzeren. Der Augsburger scheiterte mit 3:6, 6:7 (6:8) an Alexander Dolgopolow aus der Ukraine (Nr. 14).