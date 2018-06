Ottawa (SID) - Die New York Rangers bleiben das heißeste Team in der Eastern Conference der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL. Der viermalige Stanley-Cup-Sieger (zuletzt 1994) feierte mit dem 3:2 bei den Ottawa Senators bereits den fünften Sieg in Serie und schob sich punktgleich mit den Toronto Maple Leafs (beide (19) auf den zweiten Platz im Osten. Steve Eminger erzielte bereits zu Beginn des letzten Drittels den Siegtreffer für die "Broadway Blueshirts".

Ebenfalls weiter auf dem Vormarsch ist Tampa Bay Lightning. Das 2:1 nach Verlängerung gegen die Philadelphia Flyers war der dritte Erfolg nacheinander für das Team aus Florida. Brett Connolly erzielte den Siegtreffer.