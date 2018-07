Ankara (dpa) - Bei einem neuen Erdbeben im Osten der Türkei sind am Abend nach Medienberichten mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Experten befürchteten Dutzende weitere Opfer. 21 Gebäude, darunter drei Hotels, waren demnach eingestürzt, als ein Beben der Stärke 5,6 die Provinz Van erschütterte. Rund hundert Menschen würden vermisst, meldeten türkische Fernsehsender. Es war das zweite Beben binnen weniger Tage in der Provinz Van. Erst am 23. Oktober waren dort bei einem schweren Erdbeben mehr als 600 Menschen ums Leben gekommen.

