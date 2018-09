Ankara (dpa) - Die osttürkische Provinz Van ist erneut von einem Erdbeben erschüttert worden. Nach Angaben des Katastrophenschutzes starben mindestens sieben Menschen. Einsatzkräfte zogen bis zum Vormittag 26 Verschüttete aus den Trümmern, berichtete das türkische Staatsfernsehen TRT. In drei eingestürzten Gebäuden - darunter zwei Hotels - könnten noch 100 bis 150 Menschen sein, meldeten Zeitungen. Die US-Erdbebenwarte gab die Stärke des Bebens mit 5,6 an. Bereits am 23. Oktober hatte ein schweres Erdbeben der Stärke 7,2 die Provinz Van erschüttert. Dabei kamen mehr als 600 Menschen ums Leben.

