Rom (dpa) - Die Lage am italienischen Anleihemarkt hat sich deutlich entspannt. Nachdem die Risikoaufschläge für italienische Staatsanleihen gestern auf neue Rekordstände gesprungen waren, gaben sie wieder nach. Händler begründeten die Entwicklung zum einen mit einer Gegenbewegung zum Vortagessprung, zum anderen aber auch mit positiven Meldungen aus der italienischen Politik. So scheinen Neuwahlen in Italien immer unwahrscheinlicher zu werden. Vielmehr deutet sich die Bildung einer Übergangsregierung an, möglicherweise unter Leitung des ehemaligen EU-Kommissars Mario Monti.

