Peking (dpa) - Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) hat «politische Klarheit» in Italien gefordert. Der IWF sei zur Hilfe in der italienischen Schuldenkrise bereit, sagte Lagarde vor Journalisten in Peking.

«Politische Klarheit ist das, was notwendig ist.» Niemand wisse, wer als politischer Führer aus der Krise hervorkomme, sagte Lagarde in einem Hinweis auf die Regierungskrise in Rom. «Politische Klarheit ist für bessere Stabilität förderlich.»

Der Währungsfonds stehe zur Unterstützung in der Krise zur Verfügung. «Wir sind bereit, die Rolle zu spielen, die unsere Mitglieder von uns erwarten.» Zur Lösung der globalen Wirtschaftskrise sei auch eine bessere Kooperation mit den Schwellenländern notwendig, die eine wichtige Rolle mit ihrer Wirtschafts- und Währungspolitik spielten, sagte Lagarde. China sei «ziemlich besorgt» über die Schuldenkrise in Europa.

EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso hatte am Vorabend in Berlin davor gewarnt, die Europäische Union und die Eurozone auseinanderzudividieren. Eine gespaltene Union werde nicht funktionieren, erklärte er. Das bedeute Trennung. Jetzt die Bedingungen für einen Beitritt weiterer Länder in die Eurozone hochzuschrauben, wäre unfair. Es gehe vielmehr darum, die Integration in der Eurozone zu vertiefen, ohne eine Spaltung zu den Ländern herbeizuführen, die ihr noch nicht beigetreten seien.