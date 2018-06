Brüssel (dpa) - Die Wirtschaft der Eurozone droht wegen der Schuldenkrise in eine Rezession abzurutschen. «Das Wachstum in Europa ist zum Stillstand gekommen, und es besteht das Risiko einer erneuten Rezession», erklärte EU-Währungskommissar Olli Rehn in Brüssel. Derweil wartet die Welt noch immer auf einen neuen griechischen Premier.

