Brüssel (dpa) - Die Wirtschaft der Eurozone droht wegen der Schuldenkrise in eine Rezession abzurutschen. Die Schulden Griechenlands dürften in den nächsten Jahren völlig aus dem Ruder laufen, warnt die EU-Kommission. Die endlosen Regierungsquerelen in Rom und Athen scheinen derweil vorerst überstanden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.