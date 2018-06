Frankfurt/Main (dpa) - Die Staatsschuldenkrise bedroht nach Meinung der Bundesbank die Finanzstabilität in Europa. Dass nun auch große Eurostaaten wie Italien und Spanien in den Sog der Krise geraten, erhöhe die Risiken für die Banken, urteilt die Notenbank in ihrem Finanzstabilitätsbericht. Die Risiken aus Forderungen gegenüber Griechenland, Irland und Portugal hält die Bundesbank insgesamt für beherrschbar. Positiv hob die sie hervor, dass die deutschen Banken ihren Kapitalpuffer für Krisenzeiten deutlich gestärkt haben.

