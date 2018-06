New York (dpa) - Hollywood-Schauspieler George Clooney (50) hat seiner Meinung nach zu früh seine Unschuld verloren. Mit 16 habe er zum ersten Mal Sex gehabt, sagte der Frauenschwarm dem US-Musikmagazin «Rolling Stone».

Er sei dafür allerdings «jung, sehr jung, viel zu jung» gewesen. Dass sich seine neue Freundin Stacy Keibler ganz verliebt über die Beziehung per Twitter äußert, lässt Clooney kalt: «Sie kann machen was sie will. Ich sage Leuten selten, was sie mit ihrem Leben anstellen sollen», sagte er in dem Interview, von dem Teile online veröffentlicht wurden.

Clooney outete sich auch als großer «Furz-Fan». Zusammen mit seinen Freunde amüsiere er sich königlich über die «lustigste Sache in der Geschichte der Menschheit. «Schon allein das Wort "Furz" bringt mich zum lachen. Ich habe "iFart" auf meinem Mobiltelefon. Und ich habe Pupskissen mit Fernbedienung.»

Bericht in «Rolling Stone»