Los Angeles (dpa) - Hollywoodstar Morgan Freeman kann seine Trophäen-Sammlung bald vergrößern: Bei der Verleihung der Golden Globe Awards im Januar wird der 74-jährige Schauspieler für sein Lebenswerk und seine Verdienste um die Filmkunst ausgezeichnet.

Das gab die Hollywood Foreign Press Association (HFPA) am Mittwoch in Los Angeles bekannt. Die Vergabe des Cecil B. DeMille Ehrenpreises bei der Golden Globe Gala wird am 15. Januar über die Bühne gehen. Der Preisregen für den schwarzen Schauspieler begann mit seiner Gangsterrolle in «Glitzernder Asphalt» (1987), die ihm die erste von fünf Oscar-Nominierungen einbrachte. In dem Film «Miss Daisy und ihr Chauffeur» glänzte er 1989 als geduldiger Fahrer einer schrulligen Südstaaten-Dame und erhielt dafür auch einen Golden Globe. Weitere Oscar-Nominierungen gab es für «Die Verurteilten» und seinen Auftritt als Nelson Mandela in «Invictus». Er gewann die Trophäe als bester Nebendarsteller in der Rolle eines ausgemusterten Preisboxers in Clint Eastwoods «Million Dollar Baby» (2004).

Der in der Südstaatenmetropole Memphis geborene Künstler war auch als Gangster im Eastwood-Western «Erbarmungslos» und 2010 als ergrauter Agent in «R.E.D. - Älter, Härter, Besser» zu sehen. In dem nächsten Batman-Film «The Dark Knight Rises» spielt er zum dritten Mal den Manager Lucius Fox.

Die begehrten Golden Globe Filmpreise werden vom Verband der Auslandspresse verliehen. Zu den früheren Gewinnern der Lebenswerk- Auszeichnung zählen Warren Beatty, Michael Douglas, Harrison Ford, Barbra Streisand, Sean Connery und Martin Scorsese. Im vorigen Januar wurde Robert De Niro diese Ehre zuteil.

HFPA-Mitteilung