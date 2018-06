Abu Dhabi (SID) - Die offizielle Entscheidung im deutschen Zweikampf um einen Stammplatz im Formel-1-Team Force India ist offenbar vertagt worden. "Wir wissen noch nicht Bescheid. Offenbar wurde die Entscheidung verschoben. Die neueste Ansage lautet: Zwischen den Rennen", sagte der bisherige Ersatzpilot Nico Hülkenberg dem Sport-Informations-Dienst (SID). Demnach müsste die Entscheidung nach dem Rennen in Abu Dhabi am Sonntag und vor dem Saisonfinale am 27. November in Brasilien fallen.

Mehrere Quellen behaupten, sie sei längst für Hülkenberg und damit gegen Adrian Sutil gefallen. Der bisherige Stammpilot zeigte sich aber optimistisch. "Ich würde zu 100 Prozent davon ausgehen, dass ich im nächsten Jahr in der Formel 1 fahre", sagte Sutil, der dabei aber wohl vor allem auf die Option beim englischen Traditionsrennstall Williams spekuliert. "Es ist nicht so, dass Force India über meine Zukunft entscheidet", sagte er. Zu Verhandlungen mit Williams wolle er nichts sagen, "ich gehe aber davon aus, dass meine Zukunft bald geklärt wird."

Sutils Konkurrent im Kampf um das Williams-Cockpit ist niemand Geringerer als Ex-Weltmeister Kimi Räikkönen. Der Finne, der damit nach zwei Jahren in der Rallye-WM sein Formel-1-Comeback geben würde, bestätigte Verhandlungen. "Wir haben mit Williams gesprochen, aber es gibt noch keine Einigung", sagte Räikkönen, der keine Angst vor Eingewöhnungsproblemen hätte: "Ich habe das für die meiste Zeit meines Lebens gemacht. Es wäre eine viel größere Herausforderung, etwas anderes zu tun."

Eine Williams-Verpflichtung Sutils oder Räikkönens würde jedoch voraussetzen, dass Routinier Rubens Barrichello seinen Platz verliert. "Ich glaube, dass Kimi sehr kurze Gespräche mit ihnen hatte - was immer das zu bedeuten hat", sagte der Brasilianer: "Es gibt eine Menge Gerüchte. Ich hoffe, sie sagen mir die Wahrheit. Ich muss einfach warten und weiter daran glauben." Der 39-Jährige hatte stets erklärt, seine Karriere noch nicht beenden zu wollen.

Force-India-Chef Vijay Mallya hatte vor zwei Wochen eigentlich eine Entscheidung "bis Abu Dhabi" angekündigt, nachdem er zuvor stets versichert hatte, sie nicht vor dem 15. Dezember zu verkünden. Der Schotte Paul di Resta scheint gesetzt.