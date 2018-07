Libreville (dpa) - Brasiliens Nationalmannschaft hat die Auswahl Gabuns in einem Testspiel mit 2:0 (2:0) bezwungen. Die Tore schossen Sandro in der elften und Hernanes in der 33. Minute. Die Seleção war ohne Topstars wie Ronaldinho und den verletzten Kaká in Gabuns Hauptstadt Libreville gereist.

Es war das erste Mal, dass beide Teams gegeneinander spielten. Der deutsche Trainer Gernot Rohr betreut die Nationalelf Gabuns. Am 14. November trifft Rekordweltmeister Brasilien in einem weiteren Testspiel in Doha (Katar) auf Ägypten. Gabun richtet Anfang 2012 gemeinsam mit Äquatorialguinea die Afrika-Meisterschaft aus. Rohr ist seit Februar 2010 Gabuns Nationaltrainer. Der 58-Jährige lebt hauptsächlich in Frankreich und spielte in den 70er Jahren unter anderem für Bayern München und Kickers Offenbach.