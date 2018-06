Kasel (Deutschland) (SID) - Fußball-Bundesligist 1. FC Kaiserslautern hat am Donnerstagabend ein Testspiel gegen die Nationalmannschaft von Luxemburg verdient mit 2:0 (1:0) gewonnen. Vor 1400 Zuschauern in Kasel bei Trier erzielten Neuzugang Olcay Sahan (34.) und der Slowake Adam Nemec (52.) die Treffer für den Erstligisten, der noch etliche weitere Großchancen vergab. Die Luxemburger rangieren in der EM-Qualifikationsgruppe D abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz.