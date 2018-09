Ingolstadt (dpa) - Mit Trainer Tomas Oral will Zweitliga-Schlusslicht FC Ingolstadt den drohenden Absturz in die Fußball-Drittklassigkeit verhindern. Einen Tag nach der Trennung von Benno Möhlmann wurde der 38-Jährige als neuer Chefcoach der Oberbayern präsentiert.

Damit kehrt der frühere Coach des FSV Frankfurt nach zwei Jahren Abstinenz in die 2. Bundesliga zurück. Zuletzt war Oral beim Viertligisten RB Leipzig unter Vertrag gewesen. Ingolstadt wartet im Unterhaus seit fast zwei Monaten auf einen Sieg.

Neben Oral wurde der frühere Nationalspieler Thomas Linke als Sportdirektor vorgestellt. Der ehemalige Profi von Schalke 04 und Bayern München hatte in Leipzig bereits mit Oral zusammengearbeitet. 2007 begann Linke als Sportdirektor bei Red Bull Salzburg, im vergangenen Frühjahr war er dann kurzfristig in gleicher Funktion in Leipzig tätig.

Zuvor hatte sich Ingolstadt nach einem Jahr von seinem bisherigen Cheftrainer Möhlmann getrennt. Der 57-Jährige zeigte am Tag danach durchaus Verständnis für die Entscheidung des Vereins: «Wenn man unten in der Tabelle steht, mit so einer Auswärtsbilanz, dann muss man damit rechnen. Ich bin nicht aus allen Wolken gefallen», sagte Möhlmann der Nachrichtenagentur dpa.