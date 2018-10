Hannover (dpa) - Mehrere hundert Menschen haben am Abend in Hannover mit einem Trauermarsch an Robert Enke erinnert. Die rund 300 Teilnehmer gingen von der Innenstadt zum Stadion des Fußball-Bundesligisten Hannover 96. Dort legten sie zum Gedanken an den früheren Torwart Blumen ab oder stellten Kerzen und Grablichter auf. Der ehemalige 96-Profi und Keeper der Nationalmannschaft, der unter Depressionen litt, hatte sich vor zwei Jahren in der Nähe von Hannover das Leben genommen.

