Wiesbaden (dpa) - Hochbetrieb am roten Teppich: Zum ersten Mal seit 20 Jahren werden die Bambis wieder in Wiesbaden vergeben. In schwarzen Limousinen fuhren die meisten der rund 800 prominenten Gäste am frühen Abend vor den Rhein-Main-Hallen vor.

In langer Abendgarderobe oder Smoking schritten unter anderem Moderatorin Nina Ruge, Schauspieler Fritz Wepper und der frühere Außenminister Hans-Dietrich Genscher über den roten Teppich. «Ich habe keine Aufgabe, ich werde genießen», sagte der FDP-Politiker.

Erst kurz vor Beginn der Gala werden auch die prominenten Preisträger des Abends erwartet, darunter die schrille Pop-Queen Lady Gaga, Alt-Bundeskanzler Helmut Schmidt, Hollywood-Star Gwyneth Paltrow und Teenie-Schwarm Justin Bieber. Auch das Berliner Pop-Duo Rosenstolz sollte eines der 18 Kitze für sein gelungenes Comeback erhalten. Weitere Bambi-Preisträger sind «Wetten, dass..?»-Moderator Thomas Gottschalk und der Rapper Bushido.

Seine Wahl kam im Vorfeld nicht überall gut an: Bei Twitter und Facebook gab es einige Protestaufrufe, weil Bushidos Texte sexistisch oder schwulenfeindlich seien, mehrere Politiker kritisierten die Wahl scharf. Auch vor der Halle mischten sich bei der Ankunft Bushidos deutliche Pfiffe in den Fan-Applaus.

Die Rehkitz-Trophäe wird als traditionsreichster deutscher Medienpreis seit 1948 jährlich vom Burda-Verlag verliehen. Ausgezeichnet werden «Menschen mit Visionen und Kreativität, deren herausragende Erfolge und Leistungen sich im ablaufenden Jahr in den Medien widerspiegelten». Der Jury gehören die Chefredakteure des Medienkonzerns an.

Weitere Infos zum Bambi