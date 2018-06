Berlin (dpa) - R&B-Sängerin Rihhanna ist fleißig: Innerhalb von sechs Jahren veröffentlicht die erst 23-Jährige bereits ihr sechstes Album. Am 18. November wird «Talk That Talk» erscheinen.

Vorher aber konnte Rihanna bereits zahlreiche Auszeichnung einheimsen. Am Dienstag bekam die aus Barbados stammende Sängerin nach ihrem Konzert in Köln einen Platin-Award für ihr Album «Loud», das sich 300 000 Mal verkauft hat, berichtet die Plattenfirma Universal. Platin gab es auch für die Single «Only Girl (In The World)», der Song «S&M» wurde schließlich noch vergoldet.

Und der Erfolg reißt nicht ab: Rihanna, die momentan auf Europa-Tournee ist, steht mit ihrer Single «We Found Love», die mit Unterstützung von Calvin Harris entstand, auf Platz eins der deutschen Charts. Am 4. Dezember ist Rihanna noch einmal live in Hamburg zu sehen.

