Nashville/Los Angeles (dpa) - Frauen-Power bei den Country-Preisen: Die amerikanische Sängerin Taylor Swift (21) hat ihre männlichen Konkurrenten ausgestochen und den Preis als «Entertainer des Jahres» gewonnen. Bei der Verleihung der Country Music Association Awards (CMA) in der Nacht zum Donnerstag in Nashville setzte sich Swift in der Top-Sparte gegen Keith Urban, Brad Paisley, Blake Shelton und Jason Aldean durch.

Shelton konnte sich mit dem Preis als bester Sänger des Jahres trösten, seine Frau Miranda Lambert wurde zur besten Sängerin gekrönt. Gleich dreimal wurde die Gruppe The Band Perry auf die Bühne gerufen. Das Geschwister-Trio aus Alabama holte die Trophäen als «Bester neuer Künstler» und für Song und Single («If I Die Young») des Jahres.

Swifts Hitalbum «Speak Now» kam in der Album-Sparte nicht zum Zug, dort gewann Jason Aldean mit «My Kinda Party». Der 34-Jährige Country-Rocker holte damit seine erste CMA-Trophäe und setzte sich auch noch in der Sparte «Musikereignis des Jahres» mit seinem «Don't You Wanna Stay»-Duett mit Kelly Clarkson durch.

Brad Paisley und Carrie Underwood standen zum vierten Mal in Folge als Gastgeber auf der Bühne. Rund 6000 Mitglieder des Musikverbandes Country Music Association wählten die Preisträger aus.

