Peking (dpa) - Bei einem neuen Grubenunglück in China sind mindestens 20 Bergleute getötet worden. Rettungsmannschaften suchen verzweifelt nach 23 Vermissten. Ihre Überlebenschancen sind ungewiss. Das Unglück passierte am Morgen in Südwestchina, wie die Nachrichtenagentur Xinhua berichtet. Ursache ist nach amtlichen Angaben ein Gasleck an einer Arbeitsplattform gewesen. Erst Ende letzter Woche waren bei einem Grubenunglück in Zentralchina acht Bergleute ums Leben gekommen. Nach fast zwei Tagen eingeschlossen unter Tage konnten 45 Arbeiter aus der Grube gerettet werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.