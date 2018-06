Bangkok (dpa) - Die Überschwemmungsgefahr in Bangkoks Innenstadt ist noch nicht vorbei. Es fließe immer noch mehr Wasser aus den Überschwemmungsgebieten auf die thailändische Hauptstadt zu, als hinausgepumpt werden könne. Das sagte Gouverneur Sukhumbhand Paribatra der Zeitung «Nation». Die Innenstadt wird nach wie vor durch Flutwälle im Norden trocken gehalten. In den westlichen und östlichen Bezirken stieg das Wasser dagegen in den vergangenen Tagen und überschwemmte weitere Straßen. In den Außenbezirken stehen ganze Viertel teils seit drei Wochen unter Wasser.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.