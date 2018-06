München (SID) - Skirennläuferin Susanne Riesch ist acht Wochen nach ihrem schweren Sturz erfolgreich am Kreuzband operiert worden. Bei dem Eingriff in der Othopädischen Chirurgie München wurde am Mittwoch mit einer Sehne aus dem rechten Knie das Kreuzband im linken Knie rekonstruiert. "Mir geht es gesundheitlich gut. Die OP ist sehr gut verlaufen", sagte die Schwester von Doppel-Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch.

Riesch hatte sich am 14. September bei einem Sturz im Speedtrainingslager in Chillán/Chile eine Fraktur des linken Schienbeinkopfes, einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie eine Meniskusverletzung zugezogen. "Der Knochenbruch sieht gut aus und der Meniskus ist auch schon wieder gut angewachsen", sagte die 24-Jährige, für die die Saison bereits gelaufen ist.

Riesch, die für den SC Partenkirchen fährt, war nach einem Fahrfehler gestürzt. "Ich habe beim Abfahrtstraining eine Welle übersehen und bin daraufhin gestürzt. Mir war sofort klar, dass ich mich schwerer verletzt habe", sagte Riesch.